A Polícia Civil vai investigar o assassinato de um homem de 30 anos, na madrugada deste sábado (18), no Bairro Dom Bosco, Zona Sul de Juiz de Fora. O crime ocorreu por volta de meia noite e meia na região conhecida como Chapadão. Dois homens, de 34 e 40 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, uma guarnição da PM fazia uma operação ostensiva nas imediações no momento em que ouviu o barulho dos disparos de arma de fogo. Ao se deslocarem até o local, os militares encontraram a vítima já caída no chão e sem sinais vitais, apresentando diversas perfurações causadas por arma de fogo.

Durante a varredura na área, os policiais avistaram dois suspeitos correndo do local do crime. Ambos foram interceptados, detidos e encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

Linha de Investigação

Informações preliminares levantadas pela Polícia Militar apontam que a motivação do homicídio pode estar ligada a uma suspeita de que a vítima teria cometido abuso sexual contra uma criança de 7 anos. No entanto, a Polícia Civil ressalta que essa hipótese ainda será formalmente investigada.

A Perícia compareceu ao local do crime para realizar o levantamento de provas e a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora.

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