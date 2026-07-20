A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) formalizou sua adesão à campanha “Alerta Lilás: saúde da mulher como prevenção ao feminicídio”, promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O protocolo de intenções foi assinado pelo vice-reitor da instituição, Telmo Ronzani, e representantes do MPMG em Belo Horizonte.

A iniciativa busca fortalecer a rede de proteção às mulheres e expandir o debate sobre violência de gênero no ambiente acadêmico e na sociedade.

FOTO: MPMG - Além do MPMG e da UFJF, cerimônia reúniu representantes do sistema de segurança pública

O que muda com a parceria?

Com a formalização dessa parceria, muda a conscientização e divulgação com distribuição de materiais educativos nos canais e espaços da universidade sobre legislação, tipos de violência, medidas protetivas e canais de denúncia.

Capacitação Acadêmica com foco na formação de estudantes , especialmente da área da saúde, para identificação de sinais de violência, acolhimento humanizado e encaminhamento adequado às redes de apoio.

Além ainda da promoção de seminários, palestras e ações preventivas voltadas para toda a comunidade universitária.

De acordo com o vice-reitor Telmo Ronzani, a cooperação consolida políticas de prevenção que a UFJF já vem desenvolvendo, reforçando o compromisso da instituição com uma cultura de respeito, conscientização e enfrentamento contínuo às violências contra as mulheres.

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