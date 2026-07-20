Uma mulher foi agredida com socos e chutes, teve o cabelo cortado e acabou filmada durante uma sessão de violência no próprio local de trabalho, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O crime ocorreu após ela ser cobrada por uma dívida de R$ 7 mil referente a empréstimos financeiros, valor do qual já havia quitado uma parte.

O suspeito das agressões, um homem de 39 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na última sexta-feira (17). Ele é investigado por extorsão, ameaça e lesão corporal.

Segundo o relato da vítima à polícia, o pesadelo se intensificou na quinta-feira (16), quando o homem invadiu seu ambiente de trabalho acompanhado de duas mulheres. Armado, ele manteve a vítima sob ameaça para evitar qualquer reação, enquanto as agressões físicas eram gravadas em vídeo.

Constrangimento permaneceu

Mesmo após o episódio de violência física, o constrangimento continuou. No dia seguinte, a mulher recebeu novas ameaças por meio de áudios de visualização única. Ela procurou a delegacia e apresentou o material, que foi preservado pelos investigadores e anexado ao inquérito como prova.

A Polícia Civil localizou o agressor, que foi autuado em flagrante e levado para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A equipe que apura furtos e roubos na cidade, com apoio da 1ª e 2ª Delegacias, segue trabalhando para identificar as duas mulheres que participaram da ação e verificar se há outras vítimas do suspeito.

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