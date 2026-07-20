O projeto Caminhando pela História terá uma edição especial na próxima quarta-feira (22) para celebrar o Dia Municipal do Vinho de Inverno em Juiz de Fora. A atividade será realizada às 14h, na sede do Senac, no Alto dos Passos, e contará com 20 vagas gratuitas, mediante inscrição pela plataforma Sympla.

Durante a visita guiada, especialistas dos cursos de vinho básico e de sommelier do Senac apresentarão a história da bebida no Brasil e em Minas Gerais, além de abordar temas como classificação, denominações de origem, terroir, variedades de uvas, harmonização e comercialização.

Os participantes também poderão participar de uma experiência de degustação e harmonização de vinhos ao longo da programação.

O evento integra as comemorações do Dia Municipal do Vinho de Inverno, celebrado anualmente em 22 de julho, e busca aproximar o público da cultura e da gastronomia relacionadas à produção de vinhos.

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