Moradores de pelo menos nove bairros de Juiz de Fora poderão ter o abastecimento de água afetado nesta terça-feira (21) devido a uma manutenção programada da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) na antiga Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Esplanada.

Os trabalhos serão realizados entre 8h e 14h, na Rua Dr. João França, próxima ao escadão do bairro Esplanada. Durante o período, o fornecimento de água poderá ser interrompido nos bairros Esplanada, Carlos Chagas, Monte Castelo, Agulhas Negras, São Dimas, Democrata, Vale do Ipê, Mariano Procópio e regiões vizinhas.

Segundo a Cesama, o abastecimento será retomado de forma gradativa após a conclusão da manutenção, com previsão de normalização até a noite de terça-feira.

A companhia orienta os moradores a utilizarem água de forma consciente durante o período da intervenção. Imóveis com caixas d'água dimensionadas para pelo menos 24 horas de consumo, conforme a regulamentação da Arisb-MG, não devem ser afetados pela interrupção.

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