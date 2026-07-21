Os agricultores de Juiz de Fora e região já podem se inscrever para a próxima etapa de distribuição gratuita de composto orgânico do Projeto Terra Boa.

A iniciativa, conduzida pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e da Empav, já destinou mais de 12 toneladas de insumo no primeiro semestre, fortalecendo a transição do campo para práticas agrícolas sustentáveis e reduzindo o uso de fertilizantes químicos.

O adubo disponibilizado é fruto direto da economia circular urbana: todo o material é produzido a partir da reciclagem de galhos de poda de árvores e aparas de grama recolhidos durante os serviços de manutenção da cidade.

Benefícios Ambientais e Nutrição do Solo

Além de revitalizar o solo ao aumentar a retenção de água e a presença de micro e macronutrientes, o processo de compostagem gera também um biofertilizante líquido. Esse subproduto atua na facilitação da absorção de minerais pelas plantas, fechando o ciclo de reaproveitamento integral dos resíduos orgânicos da cidade.

A ação alinha o município às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com foco na promoção da agricultura sustentável (ODS 2) e na gestão responsável de resíduos e consumo.

Retirada de Composto Orgânico (Projeto Terra Boa)



Próxima entrega: 27 de julho

Horário: Das 9h às 15h

Local: Horto Florestal

Endereço: Estrada Athos Branco da Rosa, 1.436 – Bairro São Benedito, Juiz de Fora / MG

Inscrições: Formulário online no site da PJF ou presencialmente no dia