Moradores do bairro Fontesville, em Juiz de Fora, poderão ter o abastecimento de água comprometido nesta quarta-feira (22) devido a uma manutenção programada da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) do bairro.

Os trabalhos serão realizados entre 13h e 18h. Para a execução do serviço, será necessário interromper temporariamente a operação da unidade, o que poderá afetar o fornecimento de água na região.

Segundo a Cesama, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa, com previsão de normalização entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira (23).

A companhia orienta os moradores a utilizarem água de forma consciente durante o período da manutenção. Imóveis com caixas d'água dimensionadas para garantir o consumo por, no mínimo, 24 horas, conforme previsto na Resolução nº 185/2022 da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (Arisb-MG), não deverão ser afetados pela interrupção temporária do abastecimento.

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