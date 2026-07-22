Moradores da Região Oeste de Juiz de Fora devem se preparar para interrupções no fornecimento de água ao longo desta quinta-feira (23). A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) informou que vai realizar obras de interligação na rede de distribuição localizada na Avenida Eugênio do Nascimento, no bairro Aeroporto, entre 8h e 17h.

Para a execução dos trabalhos de melhoria no sistema, será necessário fechar registros da região, o que pode comprometer temporariamente o abastecimento de água local.

Bairros que podem ser afetados:

Aeroporto

Portal do Aeroporto

Parque Alto

Parque Residencial Lajinha

Jardim Guadalajara

Granjas do Bosque

Jardim da Serra

Parque Jardim da Serra

Condomínio Murilo Mendes

Condomínio José Ludolf de Melo

Nova Califórnia

Novo Horizonte (em parte do bairro)

Previsão de retorno e orientações

Segundo a Cesama, o fornecimento de água será reaberto assim que a manutenção for concluída. A regularização do abastecimento ocorrerá de forma gradual, com expectativa de normalização completa até a manhã de sexta-feira (24).

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