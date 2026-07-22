Moradores da Região Oeste de Juiz de Fora devem se preparar para interrupções no fornecimento de água ao longo desta quinta-feira (23). A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) informou que vai realizar obras de interligação na rede de distribuição localizada na Avenida Eugênio do Nascimento, no bairro Aeroporto, entre 8h e 17h.
Para a execução dos trabalhos de melhoria no sistema, será necessário fechar registros da região, o que pode comprometer temporariamente o abastecimento de água local.
Bairros que podem ser afetados:
Aeroporto
Portal do Aeroporto
Parque Alto
Parque Residencial Lajinha
Jardim Guadalajara
Granjas do Bosque
Jardim da Serra
Parque Jardim da Serra
Condomínio Murilo Mendes
Condomínio José Ludolf de Melo
Nova Califórnia
Novo Horizonte (em parte do bairro)
Previsão de retorno e orientações
Segundo a Cesama, o fornecimento de água será reaberto assim que a manutenção for concluída. A regularização do abastecimento ocorrerá de forma gradual, com expectativa de normalização completa até a manhã de sexta-feira (24).
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Abastecimento | água