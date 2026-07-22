Discussão em UBS do Manoel Honório termina em registro por desacato

Uma discussão entre uma paciente de 42 anos e um técnico de enfermagem, de 43, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Manoel Honório, terminou em caso de polícia na última terça-feira (21).

De acordo com o registro policial, o conflito começou quando a mulher foi à unidade solicitar atendimento para o filho, de 19 anos, que passava mal e estava a caminho da UBS. Segundo o funcionário, que cobria o horário de almoço da recepcionista, a paciente demonstrou impaciência durante o preenchimento do cadastro e passou a ofendê-lo em público.

Já a usuária alegou que se sentiu desrespeitada ao ser orientada a procurar um hospital e admitiu ter se exaltado e proferido ofensas devido ao nervosismo com a saúde do filho.

As partes assinaram um termo de compromisso de comparecimento e o caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal.