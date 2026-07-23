Três estabelecimentos do setor de panificação foram interditados pela Vigilância Sanitária em Juiz de Fora. A medida foi tomada após fiscais constatarem graves irregularidades higiênico-sanitárias. Ao todo, mais de 800 kg de comida estragada foram apreendidos e descartados.

A ação ocorreu em comerciais situados nos bairros São Mateus e Alto dos Passos. Segundo o balanço divulgado pelo órgão municipal, os locais operavam sem o devido alvará sanitário e apresentavam falhas graves nas condições de higiene e conservação.

Nas duas padarias localizadas no bairro Alto dos Passos, a interdição ficou restrita aos setores de manipulação e produção de alimentos. Com isso, os locais permanecem autorizados a manter apenas os serviços de mercearia e lanchonete, utilizando exclusivamente produtos embalados e adquiridos de fornecedores devidamente licenciados.

Já a fábrica de pães situada no bairro São Mateus teve todas as suas atividades suspensas até que cumpra as adequações exigidas.

Irregularidades encontradas

Entre as falhas encontradas durante as vistorias estão a falta de alvará sanitário, armazenamento de produtos vencidos, estrutura com sujeira, presença de pragas e descumprimento das regras básicas de manipulação e higiene de alimentos.