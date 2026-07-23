Começa nesta quinta-feira (23) a 40ª Expo Feira de Gado Leiteiro de Torreões, no distrito rural de Juiz de Fora. Celebrando quatro décadas de história, o evento vai até o próximo domingo (26) reunindo competição leiteira, shows gratuitos, feira de produtores e atividades para a comunidade no espaço “Ranchão Sertanejo”.

A abertura dos portões para o público ocorre ao longo do dia, marcando a chegada dos animais e a tradicional "esgota". À noite, as celebrações contam com missa especial e atrações musicais sertanejas.

Programação desta quinta-feira (23/07)

11h: Chegada dos animais

18h: Esgota dos animais

19h: Padre Pierre – Noite do Impossível

20h30: Abertura oficial do evento

21h: Show com Raízes Sertanejas

22h: Show com Renan & Cristiano

Torneio Leiteiro e capacitação técnica

Além da festa, a feira é um ponto estratégico para o agronegócio local. As etapas de ordenha oficial ocorrem entre a sexta-feira (24) e o domingo (26).

Na manhã de sexta-feira, às 9h30, a Estação dos Produtores recebe uma roda de conversa com especialistas da Emater-MG e do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), abordando temas como análise de solo, adubação eficiente e vacinação do rebanho.

Ônibus extras para o distrito

Para atender os visitantes durante as madrugadas do evento, a linha 519 (Torreões) terá horários adicionais de viagem:

Sexta (24) para Sábado (25):

Saídas de Torreões: 1h15 (via Jacutinga/Pirapetinga), 2h30 (Centro) e 3h00 (Centro).

Sábado (25) para Domingo (26):

Saídas do Centro: 19h30 e 21h20.

Saídas de Torreões: 20h50, 1h15, 2h20, 3h00 e 3h30.

Tags:

juiz de fora