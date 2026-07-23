A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga um caso de suspeita de falsidade de atestado médico registrado no último dia 15 de julho, no bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora. O principal investigado é um homem de 37 anos.

De acordo com a PCMG, o caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora.

A corporação informou que, para não comprometer o andamento das investigações, outras informações serão divulgadas em momento oportuno. A reportagem do Portal Acessa.com também entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre a ocorrência, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

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