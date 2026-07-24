Crianças e adolescentes poderão atualizar a caderneta de vacinação neste sábado (25), das 8h às 12h, durante uma ação especial realizada na Praça do Marumbi, ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) Marumbi, em Juiz de Fora. Serão ofertadas todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, conforme a faixa etária e a situação vacinal de cada usuário.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal do município, facilitar o acesso aos imunizantes durante o período de férias escolares e incentivar pais e responsáveis a manterem a vacinação dos filhos em dia.

Durante a ação, as equipes da UBS Marumbi irão avaliar as cadernetas de vacinação e aplicar as doses necessárias para completar o esquema vacinal, protegendo crianças e adolescentes contra doenças como sarampo, poliomielite, coqueluche, meningites, hepatites e HPV, entre outras.

A vacinação é considerada uma das principais medidas de prevenção em saúde pública, contribuindo para evitar o ressurgimento de doenças já controladas e reduzindo o risco de formas graves de enfermidades.

Para receber as vacinas, pais e responsáveis devem apresentar documento de identificação da criança ou adolescente, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e, preferencialmente, a caderneta de vacinação para conferência das doses pendentes.

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