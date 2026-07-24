O aumento dos casos de sarampo em países das Américas, como Canadá, Estados Unidos e México, reforça a importância de manter a vacinação em dia. Em Juiz de Fora, a vacina está disponível gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), enquanto autoridades de saúde alertam para o risco de importação da doença devido ao aumento da circulação internacional de pessoas.

A imunização é oferecida de segunda a sexta-feira, a partir das 9h, em todas as UBSs do município. Aos sábados, a vacinação ocorre das 8h às 11h, e a população também pode contar com o Vacimóvel, que percorre diferentes regiões da cidade conforme cronograma divulgado pela Prefeitura.

Embora o Brasil tenha recuperado, em novembro de 2024, o status de país livre da circulação endêmica do sarampo, concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a manutenção desse reconhecimento depende de altas coberturas vacinais e da vigilância epidemiológica para evitar a reintrodução do vírus.

Com a intensificação das viagens internacionais, especialmente para países que sediam a Copa do Mundo de 2026 e enfrentam surtos da doença, aumenta o risco de que viajantes retornem ao Brasil durante o período de incubação do sarampo, favorecendo a circulação do vírus antes mesmo do aparecimento dos sintomas.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa, transmitida por secreções respiratórias, e pode provocar complicações graves, principalmente em crianças menores de cinco anos, gestantes e pessoas com baixa imunidade. A vacinação é a principal forma de prevenção.

A Secretaria de Saúde orienta que crianças, adolescentes e adultos verifiquem a caderneta de vacinação e procurem uma unidade de saúde caso haja doses em atraso. Manter o esquema vacinal atualizado protege tanto quem recebe a vacina quanto toda a população, contribuindo para que o país permaneça livre da circulação do sarampo.

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