O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em Juiz de Fora, válido a partir das 9h deste sábado (25) até as 23h59 do mesmo dia. O aviso prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia, além de ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos durante o período de vigência do alerta.

A previsão para o fim de semana indica tempo instável na cidade. Nesta sexta-feira (24), o dia será de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e à tarde, além de pancadas de chuva isoladas durante a noite. As temperaturas variam entre 15°C e 26°C.

No sábado (25), dia de maior atenção devido ao alerta, a previsão indica muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas isoladas durante a tarde e a noite. A temperatura fica entre 16°C e 28°C.

Já no domingo (26), a instabilidade perde força, mas ainda há previsão de muitas nuvens com chuva isolada. Os termômetros variam entre 16°C e 26°C.

A recomendação do Inmet durante a ocorrência de chuvas intensas é evitar áreas de risco, principalmente locais sujeitos a alagamentos e queda de árvores.

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