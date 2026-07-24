A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora busca uma solução para os atrasos nos repasses financeiros da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e para garantir a continuidade dos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

Segundo apuração do Acessa, os valores pendentes de repasse referentes a verbas do Estado e da União somam cerca de R$ 17,5 milhões.

Os recursos estariam sendo retidos pela Prefeitura desde fevereiro e a situação tem comprometido a aquisição de medicamentos e insumos necessários para o atendimento aos pacientes. Em nota enviada a reportagem, a Santa Casa informou que por enquanto os atendimentos ao SUS permanecem.

O hospital enfrenta dificuldades financeiras e já recorreu ao mercado financeiro, acumulando cerca de R$ 50 mil mensais em juros, mas que a medida não tem sido suficiente para quitar os débitos com fornecedores.

O cenário também vem sendo acompanhado pelo vereador Maurício Delgado, que divulgou uma campanha cobrando da Prefeitura de Juiz de Fora a regularização dos repasses.

Em entrevista ao Acessa.com, o parlamentar afirmou que está cobrando um posicionamento do Executivo Municipal e que pretende ingressar com um pedido de liminar no Tribunal de Contas da União (TCU), com amparo do Tribunal de Contas do Estado (TCE), para solicitar o pagamento dos valores que, segundo ele, já foram recebidos pela Prefeitura junto aos governos estadual e federal.

De acordo com a assessoria da Santa Casa, uma reunião está prevista para a próxima segunda-feira (27) com representantes da Prefeitura de Juiz de Fora para discutir a situação e buscar alternativas.

A reportagem do Acessa.com procurou a Prefeitura de Juiz de Fora que em nota respondeu, “que mantém tratativas com a direção da Santa Casa e que uma reunião está agendada para a próxima segunda-feira, 27 de julho. A expectativa é que o encontro contribua para o avanço das negociações”.

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