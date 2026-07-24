Os moradores de Juiz de Fora que pretendem aumentar a família e garantir os cuidados com a saúde dos seus animais de estimação já têm compromisso marcado para este sábado (25).

O Parque Halfeld, localizado no Centro da cidade, sedia a 22ª edição da feira de adoção responsável da campanha “Me Adota Aí!”. O evento, organizado pela Secretaria do Bem-Estar Animal acontecer das 9h às 13h

Neste ano, já foram adotados 345 animais por meio de eventos, abrigos e atendimentos no Canil Municipal. Desde a criação da secretaria, em 2025, mais de 900 animais já encontraram famílias tutoras.

Para adotar, os interessados devem ter em mãos documento de identidade, CPF, comprovante de residência e passar por uma breve entrevista com a equipe técnica. Também é necessário levar coleira ou caixa de transporte. Quem não puder comparecer no sábado pode agendar uma visita ao Canil Municipal pelo telefone (32) 98416-3648.

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