Uma operação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp) resultou, nesta quinta-feira (23), na interdição do bar Alambique, ponto comercial localizado no tradicional cruzamento entre a Avenida Brasil e a Rua Benjamin Constant. A ação foi o desfecho de uma série de fiscalizações que constataram o descumprimento contínuo das normas municipais pelo estabelecimento.

O histórico de irregularidades no local já vinha se arrastando há algum tempo. Ao longo das operações de rotina, o bar acumulou 11 Autos de Infração, gerando um montante que ultrapassa R$ 12 mil em multas.

Entre os principais problemas identificados estavam a realização não autorizada de atividades na via pública, a perturbação do sossego e a constante obstrução de calçadas e ruas, o que travava o fluxo de pedestres, prejudicava o trânsito de veículos e gerava transtornos diários para moradores e comerciantes da vizinhança.

Diante do cenário de reincidência a administração pública determinou o fechamento das portas como forma de garantir a ordem e a segurança no espaço urbano

Segundo a PJF, o trabalho de fiscalização na cidade é permanente. O Executivo reforçou ainda que qualquer comércio deve operar estritamente dentro da legislação, sob pena de notificações, autuações e, em casos persistentes, a interdição do imóvel.

A Acessa.com tentou contato telefônico com os responsáveis pelo bar e aguarda retorno. O espaço segue aberto para quaisquer esclarecimentos.

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