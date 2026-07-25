Moradores de pelo menos sete bairros da Região Norte de Juiz de Fora devem ficar atentos ao consumo de água neste domingo (26). A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) fará um trabalho de reparo em um vazamento na Avenida Antônio Simão Firjan, no Distrito Industrial, entre 8h e 17h.

Os bairros Barreira do Triunfo; Distrito Industrial I; Distrito Industrial II; Miguel Marinho; Náutico; Novo Triunfo e em parte de Benfica podem ser afetados.

Previsão de retorno e recomendações

Segundo a Cesama, o fornecimento será retomado logo após a conclusão dos trabalhos, com a normalização gradual do abastecimento ao longo da noite de domingo e da madrugada de segunda-feira (27).

A companhia lembra que os imóveis que possuem caixa d'água, com capacidade para atender o consumo por pelo menos 24 horas, não devem sentir os impactos da interrupção temporária. A orientação é para que a população economize água e evite desperdícios durante o período.

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