A realização da Maratona Camilo dos Santos neste domingo (26) vai provocar alterações no trânsito e nos itinerários de ônibus em Juiz de Fora. A prova começa às 5h, com largada no Parque Halfeld, no Centro, e previsão de encerramento às 13h. Durante o evento, agentes de trânsito estarão mobilizados para orientar motoristas e garantir a segurança dos atletas.

Os corredores sairão do Parque Halfeld, seguindo pelas ruas Santo Antônio e Marechal Deodoro até a pista central da Avenida Barão do Rio Branco, no sentido Bom Pastor. O percurso continua até a altura da Rua Delfim Moreira, onde os participantes retornam em direção ao Manoel Honório.

Na Ponte Pedro Marques, o trajeto passa para a Avenida Brasil, no sentido Zona Norte, utilizando apenas a faixa da direita, seguindo pela Avenida Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte) até a Ponte da Remonta, no bairro Barbosa Lage. Depois de percorrer cerca de cinco quilômetros pela Estrada da Remonta, os atletas retornam pelo mesmo caminho.

A corrida prossegue até Benfica, onde os participantes fazem o retorno no cruzamento com a Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck. Após um circuito nas proximidades do Colégio Militar, o percurso segue novamente em direção à Avenida Brasil. Na altura do Viaduto Ramirez Gonzalez, os corredores utilizam a faixa lateral da avenida, no sentido contrário ao fluxo de veículos. A chegada será em uma concessionária localizada na Avenida Brasil, na altura do número 6.001.

Segundo a Prefeitura, na maior parte do percurso não haverá bloqueio total das vias, que serão liberadas logo após a passagem dos competidores. A orientação é para que os motoristas evitem a região da prova e utilizem rotas alternativas.

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) acompanharão toda a competição. As alterações no trânsito também serão informadas por meio dos painéis de mensagens variáveis e do aplicativo Waze. As linhas de ônibus que passam pelo trajeto funcionarão com desvios temporários para garantir o atendimento aos passageiros.