A linha 547 do transporte coletivo voltará a atender o bairro Nossa Senhora de Fátima a partir deste sábado (25), em Juiz de Fora. A operação será realizada com um micro-ônibus, que utilizará uma rota alternativa pela Rua João Rodrigues Vieira, na região do Serro Azul, permitindo o acesso ao bairro mesmo com a interdição da Rua Nossa Senhora de Fátima.

Segundo a Prefeitura, a mudança foi definida após estudos técnicos e testes de viabilidade. Com o veículo de menor porte, será possível manter o itinerário pelas vias internas do bairro, aproximando o transporte coletivo das residências dos moradores e reduzindo a distância até os pontos de embarque.

A Rua Nossa Senhora de Fátima está totalmente interditada desde a última sexta-feira (17), após o surgimento de trincas na pista, situação associada a uma obra em um terreno particular. Desde então, o ponto final das linhas que atendem a região foi transferido para as proximidades da Paróquia Universitária Nossa Senhora de Fátima.

A Prefeitura informou que, por enquanto, a linha 560 (Av. Presidente Itamar Franco / Via Shopping / Nossa Senhora de Fátima) continua operando com o ponto final provisório no mesmo local.

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