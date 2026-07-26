O Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, preparou uma programação especial e gratuita para as férias escolares entre os dias 25 de julho e 1º de agosto. A agenda reúne visitas mediadas, oficinas criativas, contação de histórias e atividades recreativas voltadas para crianças e adultos. As inscrições já estão abertas.

A programação começou nesse sábado (25), às 14h, com a contação de histórias "Marianinho", realizada no pátio do museu. A atividade foi aberta ao público e não exigiu inscrição prévia.

As tradicionais visitas mediadas "Caminhos do Mariano" serão realizadas em dois roteiros. Na terça-feira (28), às 9h, o percurso passa pelo Parque do Museu, Estação Mariano Procópio, Brigada de Infantaria de Montanha e Palacete Ferreira Lage. Já na quinta-feira (30), também às 9h, o roteiro inclui o Parque do Museu, Igreja da Glória, Cervejaria Hofbauer e Cemitério da Glória.

As crianças de 7 a 10 anos poderão participar de três oficinas temáticas. Na quarta-feira (29), às 14h30, será realizada a oficina "Cartões-postais que Brincam no Tempo", inspirada na história dos cartões-postais e no acervo do museu. Na quinta-feira (30), também às 14h30, acontece a oficina "Leques de Memórias", que propõe a criação de leques artísticos a partir de peças da coleção do espaço.

Encerrando as oficinas, na sexta-feira (31), às 14h30, a atividade "Plantio de Mudas" convida crianças e responsáveis para uma visita ao viveiro do parque, seguida do plantio de mudas, incentivando a educação ambiental e o contato com a natureza.

Além das oficinas, o Parque do Museu receberá, na sexta-feira (31) e no sábado (1º), das 9h às 12h, uma programação especial com brincadeiras e atividades recreativas para toda a família. A participação é gratuita e não requer inscrição.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, a iniciativa busca oferecer opções de lazer, aprendizado e valorização do patrimônio histórico, cultural e ambiental durante o período de férias escolares.

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