A Prefeitura de Juiz de Fora revogou a licitação para contratar a terceira fase das obras de macrodrenagem do Córrego São Pedro. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira (24). O edital previa investimento estimado em R$ 24,4 milhões. Segundo a administração municipal, um novo processo licitatório deverá ser lançado nesta terça-feira (28).

Em nota, a Prefeitura informou que "a contratação referente à terceira fase das obras de macrodrenagem do córrego São Pedro foi cancelada porque a única empresa participante não comprovou capacidade técnica para a execução dos serviços".

A terceira etapa faz parte do conjunto de intervenções de macrodrenagem planejadas para o Córrego São Pedro, com o objetivo de ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais e reduzir os riscos de alagamentos na região. O novo edital deverá manter a contratação da obra, mas permitirá a participação de outras empresas interessadas e aptas a executar os serviços.

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