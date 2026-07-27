A previsão para Juiz de Fora indica uma semana de tempo estável, com predomínio de céu aberto, elevação das temperaturas e baixa umidade em alguns períodos, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta segunda-feira (27), o dia será de poucas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 11°C e 28°C, com ventos fracos.

Na terça-feira (28), o tempo fica claro durante todo o dia, com elevação das temperaturas. A mínima será de 13°C e a máxima chega aos 30°C.

A quarta-feira (29) será o dia mais quente do período, com previsão de poucas nuvens e temperaturas entre 14°C e 31°C. A umidade relativa do ar pode cair para 20%, principalmente nas horas mais quentes do dia.

Na quinta-feira (30), o tempo permanece estável, com poucas nuvens. Os termômetros ficam entre 15°C e 29°C, com leve queda na máxima em relação ao dia anterior.

Já na sexta-feira (31), a previsão indica mudança nas condições do tempo, com céu encoberto e redução das temperaturas. A mínima será de 15°C e a máxima não deve passar dos 25°C.

Ao longo da semana, os ventos permanecem fracos, e a umidade varia entre 20% e 100%, com atenção para os baixos índices previstos nas tardes de quarta-feira.

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