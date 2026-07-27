Famílias que tiveram suas casas danificadas ou interditadas no temporal de fevereiro em Juiz de Fora vão receber apoio financeiro para recuperar seus imóveis. O Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais (Funemp) aprovou o financiamento do projeto "Reconstruindo Lares", em parceria com a prefeitura do município.

A verba será usada para obras de reforma, contenção e melhoria nos imóveis e lotes atingidos pelas tempestades, viabilizando o retorno seguro de moradores que precisaram deixar seus endereços. O valor do financiamento não foi informado.

A aprovação ocorreu durante a 66ª Reunião Ordinária do comitê gestor do Funemp, em Belo Horizonte.

Fortalecimento dos direitos e R$ 10 milhões desbloqueados

Além da reconstrução habitacional, a reunião do Funemp aprovou o projeto "Conselhos em Destaque: Fomentar para Transformar". Idealizada pelos Centros de Apoio Operacional do MPMG, a iniciativa tem como foco estruturar e capacitar os Conselhos Municipais de Direitos e entidades da sociedade civil que atuam no apoio a crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

A ideia é mapear necessidades, capacitar lideranças e financiar boas práticas para garantir que as políticas públicas sociais saiam do papel.

Durante o encontro, o comitê gestor do fundo também resolveu pendências burocráticas de outros processos antigos. O resultado da força-tarefa foi a liberação de cerca de R$ 10 milhões em recursos, que agora estarão disponíveis para novos projetos sociais, ambientais e de defesa dos direitos do cidadão.

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