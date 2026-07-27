A queda de parte de uma marquise no número 242 da Rua São João Nepomuceno, no último domingo, terminou com lojas interditadas no Centro de Juiz de Fora. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas o trecho da calçada precisou ser isolado preventivamente.

Embora o imóvel estivesse com a documentação em dia, a fiscalização municipal e a Defesa Civil determinaram o fechamento cautelar dos estabelecimentos. Para que as portas voltem a abrir, o proprietário terá que cumprir duas exigências. Uma delas é fazer o escoramento imediato da estrutura e a outra, apresentar um novo laudo de engenharia que garanta a segurança no local. Até que os reparos sejam concluídos e aprovados, o comércio no endereço segue suspenso.

O caso reforça um debate recorrente na região central sobre a importância da manutenção preventiva em fachadas e marquises antigas. Muitas vezes, pequenos desgastes imperceptíveis a olho nu podem evoluir para riscos reais se não houver inspeção constante.

Casos como este refletem a memória de uma tragédia na cidade. Em novembro de 2024, o professor de música Thiago Ramon de Freitas Ferreira, de 38 anos, morreu após o desabamento de uma marquise na parte baixa da Rua Floriano Peixoto, também no Centro. Desde o ocorrido, as fiscalizações e exigências técnicas em fachadas antigas têm sido intensificadas no município para evitar novos acidentes.

Atenção

Para relatar problemas estruturais em fachadas, infiltrações em marquises ou solicitar fiscalização em imóveis da cidade, o contato direto com o setor responsável é feito pelo WhatsApp (32) 3690-7984.

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