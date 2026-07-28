Moradores de cinco bairros da Região Sul de Juiz de Fora podem enfrentar interrupção temporária no abastecimento de água nesta quarta-feira (29), devido a obras de melhoria realizadas pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama). Os serviços ocorrerão entre 8h e 17h nos bairros Santa Luzia, Jardim América, parte do Jardim de Alá, Ipiranga e Vila Kennedy.

As intervenções incluem a extensão da rede de água na Rua Lourdes Maria do Carmo e a substituição de um registro na esquina da Rua Três Ilhas, nº 156, com a Avenida Ibitiguaia, no bairro Santa Luzia.

Para a execução dos trabalhos, será necessário fechar um registro de água, o que poderá comprometer momentaneamente o abastecimento nas regiões atendidas.

Segundo a Cesama, o fornecimento será restabelecido após a conclusão dos serviços, com normalização gradativa do sistema até a manhã de quinta-feira (30).

A companhia ressalta que imóveis com caixa d'água dimensionada para garantir o consumo por pelo menos 24 horas, conforme estabelece a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (ARISB-MG), não deverão ser afetados pela interrupção temporária.

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