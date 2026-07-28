A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora informou que manterá os atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) após um acordo firmado com a Prefeitura de Juiz de Fora durante reunião realizada na segunda-feira (27).

Segundo o hospital, ficou definido que a Prefeitura fará, nesta terça-feira (28), o repasse de R$ 6,5 milhões. O restante dos recursos pendentes deverá ser pago no próximo mês, conforme cronograma estabelecido entre as partes.

Com a definição do calendário de pagamentos, a instituição confirmou que os atendimentos pelo SUS seguirão ocorrendo normalmente.

Em nota, a Santa Casa reafirmou seu compromisso com a população e com o Sistema Único de Saúde, destacando que continuará trabalhando para garantir a continuidade da assistência prestada aos milhares de pacientes que dependem diariamente dos serviços oferecidos pelo hospital.

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