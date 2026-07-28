Uma ação de fiscalização do Procon Juiz de Fora resultou em adequações nas agências do Banco Mercantil no município. A intervenção ocorreu após a "Operação Saque Seguro", realizada em maio, quando o órgão identificou irregularidades nas unidades locais, incluindo a ausência de vigilantes armados, portas giratórias inativas, filas desorganizadas, falhas no atendimento prioritário a idosos e limitações abusivas para saques.

Diante do alerta do órgão de defesa do consumidor, o banco sanou os problemas e implementou um pacote de melhorias em suas três unidades na cidade. A instituição reativou as portas giratórias com detectores de metais, substituiu os controladores de acesso por vigilantes armados e reorganizou os fluxos internos de atendimento para garantir mais agilidade e acessibilidade aos clientes.

A superintendente do Procon Juiz de Fora, Tainah Marrazzo, destacou que a pronta resposta "demonstra o compromisso com o consumidor".

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