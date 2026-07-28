A proximidade do Rainbow Fest Brasil 2026 já começa a se refletir na rede hoteleira de Juiz de Fora. Marcado para o fim de semana de 7 a 9 de agosto, o evento começou a preencher rapidamente as vagas dos estabelecimentos da cidade, aquecendo a economia tanto na região central quanto nas vias de acesso.

Um levantamento realizado junto às gerências dos principais hotéis revela que a procura ganhou ritmo acelerado. No topo da lista de ocupação estão o Joalpa Hotel e o César Park Hotel, ambos registrando expressivos 90% de leitos reservados. A movimentação também é forte no Ibis Hotel, que atinge 70% de ocupação, e no Hotel Green Hill, com 50% de sua capacidade garantida para os dias de festa.

Em outras unidades, como no Hotel Solar, a movimentação ainda engrena, com expectativa de crescimento na véspera do festival, padrão comum em grandes eventos, quando parte do público deixa a reserva para a última hora.

Injeção na economia e valorização cultural

Mais do que uma grande celebração da diversidade e dos direitos LGBTQIAPN+, o festival atua como um poderoso indutor econômico, como reforça o idealizador do evento e presidente do Movimento Gay de Minas (MGM), Oswaldo Braga.

"Todas as pesquisas realizadas até hoje mostram que o Rainbow Fest, além de dar visibilidade à luta e à cultura LGBT+ em Juiz de Fora, injeta consideráveis recursos na economia da cidade, principalmente no comércio e no trade turístico. É uma história que vem sendo reconhecida pela população, que se beneficia direta ou indiretamente da movimentação econômica provocada pelo Rainbow Fest."

Expectativa de lotação no início de agosto

Na avaliação do setor produtivo, o otimismo é geral. Rogério Barros, superintendente adjunto do Sindicato Empresarial de Alimentação e Hospedagem de Juiz de Fora (SHRBSJF), explica que o comportamento do público favorece a consolidação das reservas no início de agosto. E, neste ano, segundo ele, o cenário é ainda mais propício do que em edições anteriores.

"Já temos reservas confirmadas, mas a demanda costuma se consolidar na semana do evento. No início do mês os participantes têm mais disponibilidade financeira, e no ano passado a realização demorou a ser definida. Agora a perspectiva é muito boa."

A tendência é que o fluxo de visitantes continue crescendo até a abertura oficial na sexta-feira, dia 7, impulsionando também a gastronomia, os bares, o transporte e o comércio popular de Juiz de Fora, garantindo alta taxa de ocupação durante os três dias de festival.

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