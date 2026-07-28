A única tropa especializada em operações em terreno montanhoso do Exército Brasileiro está prestes a alcançar um feito inédito na história militar do país.

A Brigada de Infantaria de Montanha realiza no próximo sábado, 1º de agosto, às 11h, a formatura de mais de 500 novos combatentes. A cerimônia marca um feito inédito na história militar do país: pela primeira vez, soldadas mulheres conquistam a insígnia de escaladoras do Exército Brasileiro.

As oito voluntárias integram a turma pioneira do Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF), lançado este ano para jovens de 18 anos. Juiz de Fora é uma das apenas 14 cidades do país a receber o projeto, e uma das duas únicas em Minas Gerais, junto com Belo Horizonte. Ao todo, 37 soldadas foram incorporadas na cidade e atuam no Colégio Militar e no Hospital Geral.

Superação nos paredões de rocha

Desde o dia 21 de junho, militares do 10º Batalhão de Infantaria de Montanha (10º BI Mth), vindos de unidades de Juiz de Fora e Santos Dumont, enfrentam um treinamento intenso que combina condicionamento físico limite, autocontrole emocional e rigor técnico. A formação do Estágio Básico do Combatente de Montanha (EBCM) envolve técnicas de rapel, nós e amarrações, transposição de cabos, orientação em relevo acidentado e salvamento em locais de difícil acesso.

Sediada no bairro Mariano Procópio, a Brigada de Juiz de Fora é o único centro de formação de tropas de montanha no Brasil, tornando a conquista das primeiras soldadas escaladoras um divisor de águas definitivo para a representatividade feminina nas Forças Armadas.

A cerimônia de brevetação (cerimônia militar de condecorar com um "brevê" ou distintivo) reúne autoridades militares, familiares e convidados. Ela acontece no dia 1º de agosto, às 11h no 10º Batalhão de Infantaria de Montanha (10º BI Mth), que fica a Rua General Gomes Carneiro, s/nº, Bairro Fábrica — Juiz de Fora.