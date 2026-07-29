Um princípio de incêndio em um estabelecimento comercial mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (29), no bairro Benfica. A ocorrência foi registrada por volta das 07h20, na Rua Martins Barbosa.

Ao chegar no comércio, uma loja de artigos de festa, os militares identificaram que o fogo estava concentrado logo na entrada do imóvel e atingia um aparelho de ar-condicionado. As chamas foram contidas antes que avançassem para o restante da estrutura ou para comércios vizinhos.

FOTO: Corpo de Bombeiros -

Foram utilizados cerca de 500 litros de água para o combate direto e o trabalho de rescaldo, etapa fundamental para eliminar focos remanescentes e evitar o reaparecimento do fogo.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As causas que deram início ao incêndio no equipamento de ar-condicionado ainda são desconhecidas e vão ser investigadas.

FOTO: Corpo de Bombeiros -

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