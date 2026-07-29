Os permissionários do serviço de táxi em Juiz de Fora deverão pagar R$ 90,09 pela taxa de fiscalização da vistoria anual dos veículos em 2026. O novo valor foi publicado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) e deverá ser quitado antes da realização da inspeção, sob pena de a vistoria não ser realizada.

Segundo o aviso, a taxa foi reajustada em 5,17%, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsto na Portaria nº 82-SF e na Lei Municipal nº 14.158/2021.

O comprovante de pagamento será exigido no momento da vistoria. Já o documento de arrecadação poderá ser emitido por meio do serviço Prefeitura Ágil, disponível no portal eletrônico da Prefeitura de Juiz de Fora.

A vistoria anual é obrigatória para os veículos que prestam o serviço de táxi no município e integra o processo de fiscalização das condições dos automóveis e da regularidade da atividade.

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