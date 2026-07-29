O distrito de Valadares, em Juiz de Fora, recebe entre esta quinta-feira (30) e domingo (2) a 20ª edição do Torneio Leiteiro e Mostra de Bezerras. O evento integra o Circuito de Eventos Agropecuários do município e reúne produtores rurais, moradores e visitantes com uma programação gratuita que inclui competição leiteira, palestras técnicas, atividades para crianças, cavalgada e shows.

A abertura oficial está marcada para as 20h30 desta quinta-feira (30), seguida de apresentação do cantor Dudu Mattos.

Na sexta-feira (31), às 9h30, produtores rurais poderão participar de uma roda de conversa promovida pela Emater-MG sobre análise de solo e uso de corretivos e fertilizantes. Já no sábado (1º), das 9h às 12h, o Projeto JF Lazer oferecerá brinquedos infláveis e atividades recreativas para as crianças.

A programação musical contará com apresentações de Dudu Mattos, Renan e Cristiano, Edson e Gabriel, Hugo e Alex, Fabrício e Gabriel, Bruno Falcão, João Lucas e Fabiano, Sô Quirino, Palmeiras e Babi Figueiredo, além de DJs e outras atrações locais.

No domingo (2), a programação será encerrada com a premiação dos produtores rurais participantes, chegada da cavalgada, apresentações culturais e shows gratuitos ao longo do dia.

A Prefeitura de Juiz de Fora também disponibilizará horários extras de ônibus na linha 741 (Valadares) durante as madrugadas de retorno da festa. Na madrugada de quinta (30) para sexta (31), haverá saída às 0h35. Entre sexta (31) e sábado (1º), será oferecida uma viagem extra às 3h. Já entre sábado (1º) e domingo (2), os ônibus sairão às 1h50 e às 3h, sendo esta última com veículo extra.

A organização também divulgou os vencedores da 40ª Expo Feira de Gado Leiteiro de Torreões, encerrada no último domingo (28). Na categoria vaca, Ricardo Biancovilli conquistou o primeiro lugar com a vaca Estrela. Na categoria novilha, o mesmo produtor venceu com o animal Chantal.

O Circuito de Eventos Agropecuários é promovido pelas comissões organizadoras locais com apoio da Prefeitura de Juiz de Fora e contará, ao longo do ano, com 13 torneios leiteiros e um Encontro de Cavaleiros e Amazonas em diferentes regiões rurais do município.

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