Um homem de 70 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (29), em Juiz de Fora, ao ser flagrado conduzindo um veículo clonado com registro de roubo. A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina na Unidade Operacional da PRF, no km 770 da BR-040.

Segundo a PRF, os policiais abordaram um Toyota Yaris branco e suspeitaram da autenticidade do veículo após o QR Code das placas não apresentar registro no sistema. Durante a inspeção, foram identificados sinais de adulteração e inconsistências nos elementos de identificação do automóvel.

Após consulta pela numeração do câmbio, a equipe constatou que o carro original era registrado em Nilópolis (RJ) e havia sido roubado em 28 de setembro de 2024, no município de Mesquita (RJ), durante uma ação praticada por dois homens armados.

O motorista informou aos policiais que havia comprado o veículo há cerca de dez dias, em Cataguases, por R$ 75 mil. Segundo ele, parte do pagamento foi feita com um Jeep Willys, além de parcelas em dinheiro.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora para as providências legais.

O veículo foi apreendido e removido para um pátio credenciado, onde permanecerá à disposição da autoridade policial até ser restituído ao proprietário legítimo.

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