Um homem de 43 anos foi preso preventivamente em Ubá, na Zona da Mata mineira, suspeito de cometer crimes sexuais contra as três enteadas, todas menores de 14 anos.

A prisão ocorreu na última sexta-feira (24), mas as informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (29).

O nome do investigado não foi revelado pelas autoridades. Segundo a Polícia Civil, o homem é suspeito de praticar atos libidinosos contra as irmãs, que têm 10, 12 e 13 anos.

A investigação teve início em 2025, após a avó materna das meninas procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Ubá para registrar a denúncia.

De acordo com a delegada Fabrícia Noronha, após a apuração dos fatos e a conclusão do inquérito por estupro de vulnerável, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito. O pedido foi aceito pela Justiça, que expediu o mandado cumprido na última semana.

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Como denunciar violência sexual contra crianças e adolescentes

Casos de suspeita ou confirmação de abuso e exploração sexual infantil podem ser denunciados anonimamente por meio dos seguintes canais:

Disque 100: serviço gratuito que funciona 24 horas por dia, em todos os dias da semana.

Polícia Militar (190): para situações de emergência ou flagrante.

Conselho Tutelar: em cada município, responsável por atender e proteger os direitos de crianças e adolescentes.

Delegacias Especializadas: atendimento presencial na Polícia Civil da sua cidade.

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