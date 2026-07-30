A ampliação da rede de drenagem e esgotamento sanitário no Bairro Industrial, em Juiz de Fora, vai movimentar o mercado de trabalho neste final desta semana. Uma ação presencial nesta sexta-feira (31), vai preencher 22 vagas imediatas na construção civil, além de cadastrar profissionais para um banco de talentos para as etapas seguintes das obras.
O mutirão de atendimento será realizado das 9h às 14h, na Escola Estadual Professor José Freire, que fica na Rua Nunes Lima, 350, Bairro Industrial. A contratação é conduzida pela construtora ETC Empreendimentos, responsável pelas intervenções do Novo PAC na região.
A maioria dos postos exige experiência prévia e, para o transporte de cargas e operação de máquinas, habilitação profissional específica.
Condições de trabalho e benefícios
Jornada: Segunda a quinta-feira, das 7h às 17h | Sextas-feiras, das 7h às 16h (1h de almoço)
Benefícios: Vale-transporte, vale-alimentação, seguro de vida e almoço fornecido na obra.
Os candidatos devem comparecer ao local munidos de currículo atualizado e carteira de trabalho (física ou digital).
O impacto da obra no bairro
As contratações visam acelerar as obras de infraestrutura pluvial no Bairro Industrial. O projeto contempla serviços de microdrenagem, expansão da rede de esgoto e a construção de um reservatório de contenção de águas de chuva, pensado para conter alagamentos recorrentes na região durante períodos de tempestade.
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