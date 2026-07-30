A ampliação da rede de drenagem e esgotamento sanitário no Bairro Industrial, em Juiz de Fora, vai movimentar o mercado de trabalho neste final desta semana. Uma ação presencial nesta sexta-feira (31), vai preencher 22 vagas imediatas na construção civil, além de cadastrar profissionais para um banco de talentos para as etapas seguintes das obras.

O mutirão de atendimento será realizado das 9h às 14h, na Escola Estadual Professor José Freire, que fica na Rua Nunes Lima, 350, Bairro Industrial. A contratação é conduzida pela construtora ETC Empreendimentos, responsável pelas intervenções do Novo PAC na região.

A maioria dos postos exige experiência prévia e, para o transporte de cargas e operação de máquinas, habilitação profissional específica.

Cargo Vagas Exigências principais Ajudante 8 Sem exigência de habilitação/curso técnico Motorista de caminhão 4 CNH categoria D + experiência comprovada Operador de escavadeira hidráulica 3 CNH categoria D + curso de operador + experiência Carpinteiro 2 Experiência comprovada Pedreiro 2 Experiência comprovada Encanador 1 Experiência comprovada Motorista de guindauto 1 CNH categoria D + curso de operador + experiência Operador de retroescavadeira 1 CNH categoria D + curso de operador + experiência

Condições de trabalho e benefícios



Jornada: Segunda a quinta-feira, das 7h às 17h | Sextas-feiras, das 7h às 16h (1h de almoço)

Benefícios: Vale-transporte, vale-alimentação, seguro de vida e almoço fornecido na obra.

Os candidatos devem comparecer ao local munidos de currículo atualizado e carteira de trabalho (física ou digital).

O impacto da obra no bairro

As contratações visam acelerar as obras de infraestrutura pluvial no Bairro Industrial. O projeto contempla serviços de microdrenagem, expansão da rede de esgoto e a construção de um reservatório de contenção de águas de chuva, pensado para conter alagamentos recorrentes na região durante períodos de tempestade.

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