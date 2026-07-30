As provas da Meia Maratona de Juiz de Fora vão provocar alterações no trânsito e no transporte coletivo da Zona Norte neste fim de semana. As mudanças começam na noite de sábado (1º), com a corrida noturna, e continuam na manhã de domingo (2), quando serão realizadas as demais provas. Haverá interdições no Acesso Norte, bloqueios na faixa exclusiva de ônibus da Avenida Brasil e mudanças nos itinerários das linhas 700, 703, 705 e 727.

No sábado, a partir das 18h30, a faixa exclusiva de ônibus da Avenida Brasil ficará bloqueada na altura do número 6.345, próximo à saída do estacionamento do Shopping Jardim Norte. As demais faixas permanecerão liberadas para o tráfego. Já a Avenida Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte) terá interdição total entre os cruzamentos com a Avenida Brasil e a Rua Eliza de Araújo Braga. A previsão é de que o trânsito seja totalmente liberado às 20h.

No domingo, a partir das 7h, o bloqueio na faixa exclusiva da Avenida Brasil será mantido no mesmo trecho. O Acesso Norte ficará totalmente interditado entre o cruzamento com a Avenida Brasil e a altura do número 696, em frente à IBOR Transporte. A previsão de liberação completa das vias é às 13h.

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) atuarão na orientação dos motoristas e na segurança dos participantes. As alterações também serão informadas por meio dos painéis de mensagens variáveis e do aplicativo Waze.

Mudanças nos ônibus

Durante as competições, as linhas 700 e 703 (Barbosa Lage), 705 (Jóquei Clube) e 727 (Bairro Araújo) operarão com itinerários alternativos para garantir o atendimento aos passageiros.

As linhas 700, 703 e 705 utilizarão a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek e a Avenida Doardino Longo em parte dos trajetos. Já a linha 727 fará desvios pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek e pela passagem em nível do Bairro Araújo.

A orientação é que os motoristas evitem a região durante os horários das provas e utilizem rotas alternativas para minimizar transtornos.

Tags:

Altera | Linhas | Ônibus | trânsito