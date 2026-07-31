Dois homens, de 22 e 23 anos, apontados pela Polícia Militar como integrantes do Comando Vermelho (CV), foram presos em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito na tarde desta quinta-feira (30), no Bairro Santos Dumont, em Juiz de Fora. Com a dupla, os militares apreenderam mais de 370 porções de drogas, além de munições de diversos calibres, carregadores de pistola, dinheiro, celulares e uma câmera de monitoramento usada para vigiar o ponto de tráfico.

Segundo a PM, equipes que atuavam no combate ao crime organizado receberam denúncias de que uma residência na Rua Aristeu David Andrade era utilizada para armazenar e fracionar entorpecentes. Após monitoramento, os policiais identificaram movimentação compatível com o tráfico.

Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou avisar o comparsa, que fugiu carregando uma mochila. Ele foi perseguido e preso. Na ação, os militares localizaram os materiais ilícitos e prenderam os dois envolvidos.

Ao todo, foram apreendidos 126 microtubos e 120 papelotes de cocaína, uma barra, 12 porções e 23 buchas de maconha, 73 comprimidos e uma porção de ecstasy, além de seis porções e 16 pedras de crack. Também foram recolhidos R$484, três celulares, uma câmera de monitoramento, dois carregadores de pistola calibre 9 mm e 65 munições dos calibres 5,56, 9 mm, .40 e .45.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Plantão juntamente com todo o material apreendido. Conforme a Polícia Militar, o homem de 22 anos possui cinco passagens por tráfico de drogas, enquanto o de 23 anos tem uma passagem pelo mesmo crime.

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