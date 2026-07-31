A previsão para Juiz de Fora indica um fim de semana de tempo estável, manhãs frias e tardes com temperaturas mais amenas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta sexta-feira (31), o dia será de muitas nuvens durante a manhã e a tarde, com redução da nebulosidade à noite. As temperaturas variam entre 12°C e 25°C, com ventos fracos.

No sábado (1º), o tempo fica aberto durante todo o dia, com céu claro e sem previsão de chuva. Os termômetros marcam entre 11°C e 25°C, mantendo a sensação de frio nas primeiras horas da manhã.

Já no domingo (2), a previsão indica poucas nuvens e temperaturas entre 11°C e 26°C. A máxima sobe levemente em relação ao sábado, enquanto a manhã continua fria.

Ao longo do período, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%, e os ventos permanecem fracos, favorecendo dias de tempo firme e boas condições para atividades ao ar livre.

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