Um homem de 43 anos morreu após sofrer um choque elétrico na tarde dessa quinta-feira (30), no bairro Milho Branco, em Juiz de Fora. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acidente aconteceu enquanto a vítima realizava uma obra na própria residência.

Segundo as informações do Samu, o homem tentava acessar o terraço da casa utilizando uma escada, quando ela encostou na rede elétrica, provocando o choque.

A equipe foi acionada por volta das 16h39 e, ao chegar ao local, encontrou a vítima em estado grave. Os socorristas realizaram a intubação e tentaram reverter o quadro clínico, mas o homem não resistiu e teve a morte constatada no local.

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