A Associação de Produtores de Artes Cênicas de Juiz de Fora (APAC) promove, entre 31 de julho e 31 de agosto, a 23ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. O evento reúne mais de 20 produtores locais para oferecer ao público uma programação diversificada com mais de 40 apresentações, além de oficinas de formação cultural.

A grade de espetáculos abrange comédia, stand-up, drama, teatro alternativo, musicais, palhaçaria, dança e solos indígenas, garantindo opções para todos os perfis. Como prévia da programação oficial, a tradicional Mostra de Cenas Curtas movimenta a cidade entre os dias 29 e 31 de julho.

Ingressos a preços populares

Para garantir que a arte seja democratizada e chegue a toda a população, os ingressos para os espetáculos serão vendidos por valores promocionais de R$ 10 e R$ 15.

O ponto fixo de vendas já está instalado no local mais tradicional no centro da cidade: o Trailer do Calçadão da Rua Halfeld. Confira a programação completa neste link.

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