O corpo de um homem de 42 anos foi encontrado em avançado estado de decomposição na tarde de quinta-feira (30), na Usina Hidrelétrica de Joasal, localizada na divisa dos municípios de Juiz de Fora e Matias Barbosa.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, o cadáver estava dentro de uma caixa de coleta de águas pluviais. A presença do corpo foi percebida por funcionários que realizavam trabalhos de manutenção na unidade. A PM e os bombeiros foram acionados.

Militares do Corpo de Bombeiros realizaram a remoção dos restos mortais do local. Após a conclusão dos trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil, o corpo foi liberado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado e encaminhado para a 6ª Delegacia de Polícia Civil, responsável pela circunscrição da área. Até o momento, as causas da morte não foram esclarecidas e permanecem sob investigação.

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