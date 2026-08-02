Moradores de bairros da região Oeste de Juiz de Fora devem ficar atentos ao consumo de água na próxima segunda-feira (3). A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) programou uma intervenção de melhoria na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Alto dos Pinheiros, trabalho que será realizado no período da manhã, entre 8h e 10h.

Em razão dos trabalhos técnicos, o fornecimento de água poderá sofrer interrupções temporárias nas comunidades do Alto dos Pinheiros, São Lucas I, São Lucas II, Granville e Moradas do Serro. A manutenção também poderá impactar trechos dos bairros Adolfo Vireque, Jardim Casablanca e São Pedro.

De acordo com a Cesama, o sistema de abastecimento será religado logo após a conclusão dos serviços na estação elevatória. A expectativa da companhia é que a regularização da distribuição ocorra de forma gradativa ao longo da tarde, com a normalização completa prevista para o período da noite de segunda-feira.

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