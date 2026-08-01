Um trecho da Avenida Presidente Itamar Franco será interditado neste domingo, entre 6h e 13h, para uma operação de movimentação de carga pesada no Centro de Juiz de Fora. A interdição atinge apenas a pista no sentido UFJF/Centro, no trecho entre a Avenida Barão do Rio Branco e a Rua Batista de Oliveira. O fluxo no sentido oposto seguirá livre, e o acesso de moradores à área bloqueada está garantido.

Rotas de desvio para motoristas

Para evitar transtornos, a SMU orienta que condutores utilizem rotas alternativas para acessar o trecho liberado da Avenida Itamar Franco:

Para quem vem da região da UFJF: A opção é acessar a Rua Santo Antônio e seguir em direção à Rua Espírito Santo, retornando à Itamar Franco.

Para quem vem do Alto dos Passos: Deve utilizar a Avenida Barão do Rio Branco até a Rua Espírito Santo, acessando a Itamar Franco a partir dali.

Alerta para veículos pesados

A orientação oficial é que caminhões e carretas evitem circular pela Região Central durante a manhã de domingo, já que os desvios cadastrados não comportam tráfego pesado.

As linhas de ônibus que passam pelo local também farão um trajeto alternativo, desviando da Itamar Franco pela Rua Doutor Romualdo, acessando a pista lateral da Barão do Rio Branco e a Rua Espírito Santo antes de retomar a rota normal. O trecho contará com sinalização e apoio de agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana, e a orientação é que os condutores planejem seus deslocamentos e utilizem aplicativos de navegação.

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