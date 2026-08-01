A Defensoria Pública de Minas Gerais entrou com uma ação na Justiça contra a Prefeitura de Juiz de Fora por causa dos estragos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade em fevereiro.

O órgão afirma que a Prefeitura falhou ao não prevenir enchentes e deslizamentos, alegando que já tinha conhecimento prévio da vulnerabilidade de diversas regiões da cidade, uma vez que a possibilidade dessas ocorrências já havia sido identificada em estudos técnicos elaborados anteriormente.

Para a Defensoria, essa falta de prevenção prejudica os moradores e tira deles o direito básico de viver em um lugar seguro, com saúde e dignidade.

A Defensoria exige que o município elabore, dentro dos prazos fixados pela Justiça, um plano emergencial para mitigar os danos imediatos e um plano estrutural de prevenção de riscos, voltado para conter os impactos dos temporais em toda a extensão urbana.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Juiz de Fora declarou que vai se manifestar sobre a ação judicial apenas quando for oficialmente notificada.

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