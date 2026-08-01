Um casal ficou ferido após um incêndio atingir o quarto de um apartamento no Bairro Cidade do Sol, em Juiz de Fora, na manhã deste sábado (1º).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas no imóvel localizado no 3º pavimento de um prédio na Rua Franklin de Paula Marquês. Segundo a corporação, o fogo ficou restrito a um dos quartos. As equipes realizaram o combate ao incêndio e o trabalho de rescaldo.

Antes da chegada dos bombeiros, os moradores tentaram apagar o fogo por conta própria e acabaram sofrendo queimaduras pelo corpo. O Samu esteve no local para prestar socorro.

Segundo os bombeiros, o homem e a mulher estavam conscientes e orientados durante o atendimento médico.

FOTO: Corpo de Bombeiros -

Danos estruturais e vistoria

Durante a inspeção no imóvel, a equipe dos bombeiros identificou desplacamento do reboco em algumas paredes e rachaduras na estrutura da edificação.

A Defesa Civil foi acionada para fazer uma avaliação estrutural. As causas do incêndio serão investigadas.

FOTO: Corpo de Bombeiros -

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