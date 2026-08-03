Se você é daqueles que ama o charme do inverno mineiro, com direito a céu azul e aquele friozinho gostoso ao amanhecer, a semana começa com ótimas notícias. A estabilidade do tempo continua firme, garantindo dias ensolarados e noites frescas em Juiz de Fora, na Zona da Mata e no Campo das Vertentes.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma grande massa de ar seco que atua sobre a região impede a formação de nuvens carregadas. O resultado é um cenário perfeito para quem gosta de aproveitar o dia ao ar livre.

Em Juiz de Fora, a rotina dos próximos dias será marcada pelo clássico visual em camadas. O amanhecer e as primeiras horas do dia continuam pedindo um bom casaco, com os termômetros registrando mínimas entre 11°C e 13°C.

Nas áreas mais baixas da cidade, o sol aparece ao longo da manhã. À tarde, as temperaturas sobem gradativamente, alcançando máximas entre 24°C e 27°C.

Na Zona da Mata atenção à umidade

Nas demais cidades da Zona da Mata, como Ubá, Viçosa e Muriaé, a amplitude térmica será ainda mais percebida. O dia começa ameno, mas o calor ganha espaço no período da tarde, onde as máximas podem se aproximar dos 29°C no meio da semana.

O ponto de atenção para toda a região fica por conta da umidade relativa do ar, que tende a cair nas horas mais quentes do dia, ficando abaixo dos índices ideais pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Campo das Vertentes

Para quem está no Campo das Vertentes, em cidades como São João del-Rei, e Barbacena, as madrugadas continuam bem frias, com mínimas que podem bater na casa dos 10°C. No entanto, o sol brilhando no céu limpo garante tardes quentinhas e agradáveis, com máximas que chegam aos 25°C.

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