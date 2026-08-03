Uma manutenção programada da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) poderá interromper temporariamente o abastecimento de água em bairros das regiões Oeste e Sul de Juiz de Fora nesta terça-feira (4). Os trabalhos serão realizados entre 8h e 17h no reservatório Caiçaras II, com previsão de normalização gradativa do sistema até a manhã de quarta-feira (5).

Segundo a Cesama, o abastecimento será restabelecido assim que a operação for concluída. A companhia orienta a população a fazer uso consciente da água durante o período.

A empresa destaca que imóveis com caixa d'água dimensionada para atender ao consumo dos moradores por, no mínimo, 24 horas, conforme estabelece a Resolução nº 185/2022 da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (Arisb-MG), não deverão ser afetados pela interrupção temporária.

Bairros e localidades que poderão ser afetados:

Aeroporto, Alphaville, Alto dos Pinheiros, Borboleta, Bosque do Imperador, Bosque Imperial, Caiçaras I, Caiçaras II, Caiçaras VI, Chácaras Viña del Mar, Chalés do Imperador, Cidade Universitária, Colinas do Imperador, Cristo Redentor, Cruzeiro de Santo Antônio, Granville, Itatiaia, Jardim Casablanca, Jardim Marajoara, Jardim Universitário, Jardins Imperiais, Nova Germânia, Adolfo Vireque, Harmonia, Nova Vida – São Pedro, São Vicente de Paula, Via do Sol, Mantiqueira, Marilândia, Martelos, Moradas do Serro, Nossa Senhora de Fátima, Novo Horizonte, Portal da Torre, Parque Imperial, Parque Jardim Colonial, Parque São Pedro, Recanto da Primavera, Residencial Pinheiros, Santana, Santos Dumont, São Clemente, São Pedro, Serra D'Água, Serro Azul, Spinaville II, Tupan e Vila São Jorge.

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