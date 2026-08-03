Agentes de Combate às Endemias da Secretaria de Saúde realizam, entre segunda-feira (3) e sexta-feira (7), uma nova etapa das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em bairros de diversas regiões de Juiz de Fora. A programação inclui visitas domiciliares, investigação de focos e aplicação de larvicidas para prevenir a transmissão da dengue, zika e chikungunya.

Segundo a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, os agentes, identificados com uniforme verde e crachá, visitam os imóveis acompanhados pelos moradores para eliminar possíveis criadouros do mosquito, aplicar larvicida quando necessário e orientar a população sobre medidas de prevenção.

A principal estratégia é o tratamento focal, com aplicação de larvicidas em locais com água parada, como caixas d'água, ralos e recipientes, impedindo o desenvolvimento das larvas e contribuindo para a redução da infestação do mosquito.

A Secretaria de Saúde reforça que a maioria dos focos do Aedes aegypti está dentro das residências. Por isso, pede que os moradores permitam a entrada dos agentes, já que a recusa dificulta o trabalho de prevenção e aumenta o risco de novos casos.

Bairros atendidos nesta semana

Cidade Alta/Zona Oeste: Caiçaras, Viña del Mar, Marilândia, São Pedro, Cruzeiro de Santo Antônio e Recanto dos Brugger.

Zona Norte: Benfica, Jardim Natal, Jardim Lermitage, Fontesville e Santa Cruz.

Zona Nordeste: Quintas das Avenidas, Granjas Betânia e Bandeirantes.

Zona Leste: Nossa Senhora Aparecida.

Zona Sul: Arco-Íris, Ipiranga e Vale Verde.

Zona Sudeste: Vila Olavo Costa.

Como denunciar possíveis focos

A população pode informar locais com possíveis criadouros do mosquito pelos seguintes canais:

WhatsApp: (32) 98432-4608;

E-mail: dengue@pjf.mg.gov.br;

Plataforma online: JF Contra o Aedes;

Atendimento presencial: unidades do DIGA.

Tags:

Aedes | Aedes aegypt | Aedes Aegypti | Aegypti | Agentes | combate